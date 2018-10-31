ИА «Ореанда-Новости». Ранее сообщалось, что 31 октября около девяти часов утра в Архангельске прогремел взрыв в здании управления ФСБ. Как выяснилось, взрывное устройство принёс и активировал 17-летний юноша, студент техникума, считающий себя анархистом. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

17 летний подросток совершил самоподрыв в здании спецслужб на Троицком проспекте. В результате инцидента он умер на месте, на руках у медиков. Также пострадали трое сотрудников спецслужбы.

Расследование выяснило, что молодой человек пришёл в здание УФСБ с рюкзаком через плечо. Подойдя к проходной здания, он снял с головы капюшон куртки и полез в рюкзак. Через секунду произошёл взрыв. Эксперты оценили мощность взрывного устройства в 250-300 граммов тротила. Молодой человек погиб от взрывной волны и металлических предметов, которыми была начинена бомба.

Охраняющий здание прапорщик и два сотрудника ФСБ, пришедшие на работу одновременно со взрывником, получили различные ранения.

Пострадавших доставили в больницу, где двух сразу же прооперировали – пришлось извлекать осколки, полученные при взрыве. В городе был введён оперативный план «Крепость» – под усиленную охрану были взяты здания правоохранительных органов и места массового пребывания людей. Правоохранители не исключали новые атаки взрывников. Но сообщников у малолетнего взрывника не нашлось.

Молодой человек учился на 2-м курсе Архангельского политехнического техникума, его звали Михаил Ж.

Предполагается, что мотивы своего поступка он за семь минут до взрыва сообщил в одном из открытых чатов анархистов в Telegram. В сообщении, подписанном Валерьяном Пановым, говорится, что, самоподрыв стал реакцией на то, что в ФСБ якобы «пытают» людей и «фабрикуют» уголовные дела. Ответственность за теракт он берёт на себя. При этом за последнее время о делах, связанных с незаконными методами дознания и превышением должностных полномочий в УФСБ, известно не было.

В сообщении молодой человек также пожелал всем «светлого анархического коммунизма».

Областной СК квалифицировал произошедшее как теракт и незаконный оборот оружия, возбудив уголовное дело по ст. 205 и 222 УК.