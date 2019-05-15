ИА «Ореанда-Новости» В Казани Ученика десятого класса гимназии №7, который взял в заложники одноклассников, суд отправил под домашний арест.

Отмечается, что следствие настаивало на том, чтобы оставить 17-летнего школьника в СИЗО, так как полагает, что тот может оказать давление на свидетелей. Сам молодой человек свою вину признал и раскаялся. Как ранее сообщали в СК, ученик десятого класса пришёл в школу с ножом и пневматическим пистолетом, где сел за учительский стол и не выпускал других учеников из класса.