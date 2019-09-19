ИА «Ореанда-Новости». Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, который разрешает внесудебное взыскивание долгов по зарплате.



Исполнять право принуждения работодателя выплатить долги по заработной плате без обращения в суд будут госинспекторы труда. Он сможет направлять предписания работодателям через судебных приставов.



Однако это станет возможным только, если работодатель в срок не исполнит ранее выданное инспектором предписание об устранении нарушений трудового законодательства. роме того, работодателя наделили правом обжаловать предписание инспектора в течение 10 дней.