ИА «Ореанда-Новости». Всемирное антидопинговое агентство в среду сообщило о том, что временно приостанавливает работу московской антидопинговой лаборатории, пишет «Интерфакс».



В сообщении WADA сказано, что в связи с этим решением лаборатория не может больше проводить работу по анализу образцов крови, участвующих в программе биологического паспорта спортсмена.



Подчёркивается, что это решение будет иметь силу до получения результатов дисциплинарного разбирательства.