18.07.2019, 20:28
WorldSkills 2019 пройдёт в Казани
ИА «Ореанда-Новости». Мировой чемпионат всех профессий в 2019 году будет проходить в Казани. В рамках этого фестиваля на улицах города будут проходить концерты, ярмарки и мастер-классы. Датами фестиваля являются 22-27 августа.
Главным местом станет Горкинско-Ометьевский лес. На большом экране будут транслировать церемонии открытия и закрытия. На набережной возле озера Кабан будут поставлены экраны ддля показа фильмов, а также там пройдут театральные спектакли и концерты.
В Лядском саду устроится выставка, посвящённая истории профессий. Также там пройдут лекции и книжные выставки.
В эти дни параллельно пройдёт ярмарка "Вкусная Казань" возле центра семьи Казан.
Главным местом станет Горкинско-Ометьевский лес. На большом экране будут транслировать церемонии открытия и закрытия. На набережной возле озера Кабан будут поставлены экраны ддля показа фильмов, а также там пройдут театральные спектакли и концерты.
В Лядском саду устроится выставка, посвящённая истории профессий. Также там пройдут лекции и книжные выставки.
В эти дни параллельно пройдёт ярмарка "Вкусная Казань" возле центра семьи Казан.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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