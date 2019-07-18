В рамках этого фестиваля на улицах города будут проходить концерты, ярмарки и мастер-классы.Главным местом станет Горкинско-Ометьевский лес. На большом экране будут транслировать церемонии открытия и закрытия. На набережной возле озера Кабан будут поставлены экраны ддля показа фильмов, а также там пройдут театральные спектакли и концерты.В Лядском саду устроится выставка, посвящённая истории профессий. Также там пройдут лекции и книжные выставки.В эти дни параллельно пройдёт ярмарка "Вкусная Казань" возле центра семьи Казан.