ИА «Ореанда-Новости». Мировой чемпионат всех профессий в 2019 году будет проходить в Казани. В рамках этого фестиваля на улицах города будут проходить концерты, ярмарки и мастер-классы. Датами фестиваля являются 22-27 августа. 

Главным местом станет Горкинско-Ометьевский лес. На большом экране будут транслировать церемонии открытия и закрытия. На набережной возле озера Кабан будут поставлены экраны ддля показа фильмов, а также там пройдут театральные спектакли и концерты.

В Лядском саду устроится выставка, посвящённая истории профессий. Также там пройдут лекции и книжные выставки. 

В эти дни параллельно пройдёт ярмарка "Вкусная Казань" возле центра семьи Казан.