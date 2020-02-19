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По словам артиста, деньги им не тратятся, он хранит их на своём счёте. Якубович отметил, что продолжает работать. Также он сказал, что эти деньги пригодятся его дочери и внукам.Якубовичем было сказано, что у него имеются вопросы к государству, так как он не может выяснить, куда исчезли те отчисления от его зарплаты, которые он делал на протяжении почти шестидесяти лет.Он отмечает, что с 1961 года у него государством вычитались деньги на пенсию. Артист задаётся вопросом, куда теперь эти деньги делись.