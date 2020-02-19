19.02.2020, 10:53
Якубович проинформировал о размере своей пенсии и задал вопрос властям
ИА «Ореанда-Новости». Леонид Якубович, ведущий передачи "Поле чудес", сообщил, что размер его пенсии составляет двадцать три тысячи рублей.
По словам артиста, деньги им не тратятся, он хранит их на своём счёте. Якубович отметил, что продолжает работать. Также он сказал, что эти деньги пригодятся его дочери и внукам.
Якубовичем было сказано, что у него имеются вопросы к государству, так как он не может выяснить, куда исчезли те отчисления от его зарплаты, которые он делал на протяжении почти шестидесяти лет.
Он отмечает, что с 1961 года у него государством вычитались деньги на пенсию. Артист задаётся вопросом, куда теперь эти деньги делись.
По словам артиста, деньги им не тратятся, он хранит их на своём счёте. Якубович отметил, что продолжает работать. Также он сказал, что эти деньги пригодятся его дочери и внукам.
Якубовичем было сказано, что у него имеются вопросы к государству, так как он не может выяснить, куда исчезли те отчисления от его зарплаты, которые он делал на протяжении почти шестидесяти лет.
Он отмечает, что с 1961 года у него государством вычитались деньги на пенсию. Артист задаётся вопросом, куда теперь эти деньги делись.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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