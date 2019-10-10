10.10.2019, 21:56
Якутский шаман планирует возобновить своё шествие к Путину
ИА «Ореанда-Новости». Шаман из Якутии планирует продолжить свой поход к Президенту России Владимиру Путину, сообщает издательство «Якутия.Инфо».
Александр Габышев, который называет себя шаманом, хочет заново собрать народ и пойти к Владимиру Путину в Кремль. Он заявляет, что его шествие носит мирный характер. Якутский шаман планирует «свергнуть» Президента и отдать власть в руки народа. Экстремизма в своих действиях он не видит.
Сейчас Александр Габышев находится под подпиской о невыезде. По результатам психолого-психиатрической экспертизы, житель Якутии был признан невменяемым.
Александр Габышев, который называет себя шаманом, хочет заново собрать народ и пойти к Владимиру Путину в Кремль. Он заявляет, что его шествие носит мирный характер. Якутский шаман планирует «свергнуть» Президента и отдать власть в руки народа. Экстремизма в своих действиях он не видит.
Сейчас Александр Габышев находится под подпиской о невыезде. По результатам психолого-психиатрической экспертизы, житель Якутии был признан невменяемым.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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