Александр Габышев, который называет себя шаманом, хочет зановов Кремль. Он заявляет, что его. Якутский шаман планирует «свергнуть» Президента и отдать власть в руки народа.Сейчас Александр Габышев находится под подпиской о невыезде. По результатам психолого-психиатрической экспертизы,