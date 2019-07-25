ИА «Ореанда-Новости» Суд города Якутска признал журналиста газеты «Якутск вечерний» Михаила Романова виновным в злоупотреблении свободой информации. Он обязан уплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

В публикации, ставшей предметом судебного рассмотрения, автор писал о бывшем сотруднике Северо-Восточного федерального университета Антоне Аммосове. Заместитель главного редактора издания Виталий Обедин, представляющий интересы Романова, сообщил о намерении обжаловать решение суда. Он заявил, что «разочарован позицией Якутского городского суда и конкретно судьи Смирниковой. …Она признала моего коллегу Михаила Романова виновным в «злоупотреблении свободой информации» за фразы «Большой Брат бдит и читает все комментарии» и «каждый может попасть в жернова государственной машины».

Депутат Государственной думы Леонид Левин, представляющий фракцию политической партии «Справедливая Россия», сказал, что преследование журналиста – это «пример того, как неугодный голос пытаются заглушить административными рычагами».