23.12.2019, 16:36
«Яндекс.Видео» и YouTube могут заблокировать в России
ИА «Ореанда-Новости». «Яндекс.Видео» и YouTube могут заблокировать для просмотра в России, сообщает издательство «Ведомости».
Вечная блокировка двух сервисов связана с нелегально размещённой аудиоверсией книги Лю Цысиня «Задача трёх тел». Московский городской суд ещё в начале декабря 2019 года постановил удалить данную аудиокнигу с сервисов, но она до сих пор находится в свободном доступе.
Правообладатель книги заявил, что «Яндекс.Видео» и YouTube нарушили закон о пиратстве. В ближайшее время два сервиса попадут под временную блокировку в соответствии с реестром Роскомнадзора. При повторной подаче жалобы, если аудиокнига не будет удалена, то два интернет-видеохостинга будут заблокированы в России навсегда.
Вечная блокировка двух сервисов связана с нелегально размещённой аудиоверсией книги Лю Цысиня «Задача трёх тел». Московский городской суд ещё в начале декабря 2019 года постановил удалить данную аудиокнигу с сервисов, но она до сих пор находится в свободном доступе.
Правообладатель книги заявил, что «Яндекс.Видео» и YouTube нарушили закон о пиратстве. В ближайшее время два сервиса попадут под временную блокировку в соответствии с реестром Роскомнадзора. При повторной подаче жалобы, если аудиокнига не будет удалена, то два интернет-видеохостинга будут заблокированы в России навсегда.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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