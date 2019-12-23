



Московский городской суд ещё в начале декабря 2019 года постановил удалить данную аудиокнигу с сервисов, но она до сих пор находится в свободном доступе.Правообладатель книги заявил, что «Яндекс.Видео» и YouTube нарушили закон о пиратстве. В ближайшее время два сервиса попадут под временную блокировку в соответствии с реестром Роскомнадзора.