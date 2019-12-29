ИА «Ореанда-Новости» Издание Sankei сообщило, что представители министерства обороны Японии обсуждают вопрос о разработке новой системы противоракетной обороны (ПРО), которая была бы способна перехватывать баллистические ракеты. Такая повестка обусловлена обеспокоенностью властей в связи с возрастающими угрозами со стороны Северной Кореи.

В публикации указано, что в 2020 году оборонное ведомство собирается модернизировать имеющиеся в наличии ракеты класса «земля – воздух», предназначенные в основном для борьбы с истребителями и крылатыми ракетами. Будет необходимо увеличить дальность, которая сейчас составляет около 100 километров.

Целью модернизации является получение возможности перехватывать баллистические ракеты, аналогичные российским «Искандерам». Есть данные о том, что КНДР располагает ракетой со схожими характеристиками.