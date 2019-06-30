ИА «Ореанда-Новости» Япония намерена выйти из состава Международной китобойной комиссии и возобновить коммерческий лов китов в своей экономической зоне. Предполагается, что объектами промысла будут только те виды китообразных, популяции которых не находятся под угрозой. Перечень биологических видов с указанием квот на их вылов пока не обнародован.

Япония входит в состав китобойной комиссии с 1988 года. Тогда она добровольно отказалась от коммерческого промысла китов. При этом мясо китов пользуется популярностью у японцев. Оно входит в состав традиционных блюд. Запрет на промысел этих морских животных воспринимался многими жителями страны как посягательство на национальную культуру.

После запреты японцы ловили китов только в антарктических водах и в северной части Тихого океана в научных целях, однако мясо животных при этом попадало в магазины и рестораны, что заставило общественность усомниться в научном характере промысла.