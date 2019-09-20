ИА «Ореанда-Новости» На российско-японской открытой конференции «Курс на здоровое долголетие в России» президент Национального центра гериатрии и геронтологии (Япония) Хидэнори Арай заявил, что в настоящее время старость и связанные с ней недомогания отодвигаются на годы и теперь даже в преклонном возрасте люди чувствуют себя хорошо.

Арай рассказал, что японские медики начиная с 1997 года изучали скорость ходьбы у людей в возрасте от 60 до 80 лет. Зафиксировано увеличение скорости в среднем на 5–10 %. Также установлено, что если 70-летний человек придерживается темпа ходьбы на уровне около 1,5 метра в секунду (5,4 километра в час), с большой долей вероятности он доживёт и до 80 лет.