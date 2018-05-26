26.05.2018, 11:30
Ярославль празднует День города
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 26 мая Ярославль отмечает свой 1008 день рождения. В честь такого знакового события в его центре местные власти открыли мини-городок «Золотого кольца». Организация увеселительных мероприятий для посетителей ляжет, в том числе на плечи Паспортного стола Золотого кольца. Со слов мэра Владимира Слепцова, в этом году город ожидает наплыв более 200 тысяч горожан и туристов со всей России. Всего во время мероприятия будет задействовано 10 площадок, на которых празднующие смогут найти все доступные развлечения. Так же для туристов будет организована экскурсия по городу, во время которой все желающие смогут посетить 12 мест. Они помогут увидеть, как и исторический, так и современный Ярославль.
В связи с мероприятием с 6 утра и до полуночи для автотранспорта въезд на некоторые городские трассы будет недоступен. Со слов мэра Ярославля, это сделано ради обеспечения большей безопасности для граждан. Еще некоторая часть улиц будет перекрыта лишь до 14:30.
Развлекательная программа предоставляет довольно широкий спектр возможностей. В Кировском районе посетителей ждут уроки Гончарного искусства, которое с давних пор стало торговой маркой города. Сделав пару горшков под молоко или квас, гости смогут восполнить свои силы в местных Гриль кафе, пиццериях, бугорных, а также в вегетарианских ресторанах.
Для любителей спеть пару песен, на Которосльной набережной около знаменитой часовни Казанской Божьей матери будет проведен музыкальный конкурс. Там любой желающий сможет спеть на глазах толпы, как настоящая суперзвезда Голливуда. После концерта на том же месте будет проведен файер-фестиваль «Ярые огни».
Стадион «Спартаковец» предоставит гостям уникальную возможность поучаствовать в разукрашивании автомобилей. Обладатель лучшего рисунка получит соответствующий приз. Однако не стоит беспокоиться о состоянии автомобиля, поскольку раскраске подлежат специально привезённые транспортные средства.
Для детей так же предусмотрена программа развлечений. Специальные детские площадки будут открыты в парке «Даманский», а также на площади Юности. Там же будет проходить детский фестиваль краски холи.
Среди еще многих мест, где проходят разные мероприятия, стоит выделить центр «Золотого кольца» улицу Андропова. Анимационные программы для всех желающих, встречи со множеством авторов известных книг, вещи из таких музеев как «Эйнштейн» и «Мой любимый мишка» и много чего еще. Особенно примечательным будет открытие гигантского кольца обозрение, с которого посетители смогут увидеть всю красу города Ярославля.
В связи с мероприятием с 6 утра и до полуночи для автотранспорта въезд на некоторые городские трассы будет недоступен. Со слов мэра Ярославля, это сделано ради обеспечения большей безопасности для граждан. Еще некоторая часть улиц будет перекрыта лишь до 14:30.
Развлекательная программа предоставляет довольно широкий спектр возможностей. В Кировском районе посетителей ждут уроки Гончарного искусства, которое с давних пор стало торговой маркой города. Сделав пару горшков под молоко или квас, гости смогут восполнить свои силы в местных Гриль кафе, пиццериях, бугорных, а также в вегетарианских ресторанах.
Для любителей спеть пару песен, на Которосльной набережной около знаменитой часовни Казанской Божьей матери будет проведен музыкальный конкурс. Там любой желающий сможет спеть на глазах толпы, как настоящая суперзвезда Голливуда. После концерта на том же месте будет проведен файер-фестиваль «Ярые огни».
Стадион «Спартаковец» предоставит гостям уникальную возможность поучаствовать в разукрашивании автомобилей. Обладатель лучшего рисунка получит соответствующий приз. Однако не стоит беспокоиться о состоянии автомобиля, поскольку раскраске подлежат специально привезённые транспортные средства.
Для детей так же предусмотрена программа развлечений. Специальные детские площадки будут открыты в парке «Даманский», а также на площади Юности. Там же будет проходить детский фестиваль краски холи.
Среди еще многих мест, где проходят разные мероприятия, стоит выделить центр «Золотого кольца» улицу Андропова. Анимационные программы для всех желающих, встречи со множеством авторов известных книг, вещи из таких музеев как «Эйнштейн» и «Мой любимый мишка» и много чего еще. Особенно примечательным будет открытие гигантского кольца обозрение, с которого посетители смогут увидеть всю красу города Ярославля.
Источник: Ореанда-Новости
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