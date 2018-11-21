ИА «Ореанда-Новости». Новый законопроект, предполагающий ужесточение приобретения оружия разработала вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая. Предполагается введение специального порядка получения охотничьего билета и лицензии на приобретение оружия для лиц с 18 до 21 года.

Ирина Яровая предлагает ввести три дополнительных требования для получения охотничьего билета и лицензии на приобретение оружия для возрастной категории лиц от 18 до 21 года:

предоставление справки и характеристики с места работы; справки о доходах, копии налоговой декларации или иного документа, подтверждающего размер и источник дохода; собеседование при получении лицензии на приобретение оружия.

Документ поддержали профильные комитеты Государственной думы, проект закона направили в экспертный совет фракции "Единая Россия", сообщили в пресс-службе парламентария 21 ноября.

Согласно законопроекту, есть исключения на введение этих трёх условий: инициатива не распространяется на служивших в армии, граждан, для которых охота – традиционный образ жизни, а также тех, кто старше 21 года. Если у гражданина уже есть разрешение на оружие, дополнительных документов приносить не потребуется, как и проходить собеседование.

Яровая полагает, что эти изменения в условиях приобретения оружия необходимо ввести для «обеспечения надлежащей защиты жизни и здоровья граждан». Она считает, что в случае принятия закона, уполномоченные органы будут обладать важными данными, которые характеризуют личность "уже на стадии принятия решения".

На данный момент с 18 лет россияне вправе приобретать огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, которое, по мнению Ярововой, обладает повышенной убойной силой и не требует никаких дополнительных оснований для приобретения, кроме охотничьего билета. С её слов, получение билета – формальная процедура, для которой нужны лишь копия паспорта и две фотографии.

По мнению политика, покупка оружия, которая не связана с охотой или самообороной, создаёт дополнительные предпосылки к совершению преступлений.

«Очень интересные мысли и очень, как мне кажется, разумное предложение с точки зрения прохождения собеседования», – считает политик Анатолий Выборный, первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.