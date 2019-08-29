ИА «Ореанда-Новости». Суд в Москве в пятый раз арестовал муниципального депутата по Красносельскому району Илью Яшина на 10 суток, пишет «Коммерсант».



Сообщается, что новый арест связан с ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении). Судья заявила, что Яшин, будучи одним из организаторов протестной акции 3 августа, призывал выходить на неё в Twitter и Facebook. Адвокаты Яшина назвали новый арест «политической расправой».



Напомним, 3 августа в Москве прошёл несанкционированный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Тогда было задержано более тысячи человек.