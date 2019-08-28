28.08.2019, 15:53
Яшина в пятый раз задержали на выходе из спецприёмника
ИА «Ореанда-Новости». Незарегистрированного кандидатом в Мосгордуму Илью Яшина снова задержали на выходе из спецприёмника, пишет «Коммерсант».
Яшин в спецприёмники отбывал четвёртый арест подряд за нарушение норм проведения публичного мероприятия. За что политики задержана снова – ещё неизвестно.
Напомним, в Москве прошёл ряд несанкционированных акций протеста в поддержку незарегистрированных в качестве кандидатов в Мосгордуму. Всего в ходе митингов было задержано более двух тысяч человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии