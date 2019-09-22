ИА «Ореанда-Новости» Повстанцы из движения «Ансар Алла» (хуситы), взявшие под контроль северные территории Йемена, пообещали возобновить атаки на жизненно важные объекты в Саудовской Аравии, если королевство не прекратит бомбардировки захваченных ими районов.

«В условиях продолжающихся обстрелов, блокады и агрессии наши удары станут более болезненными, смертоносными и разрушительными, затронут районы, которые находятся ещё дальше (от границы Йемена. – Ред.), и тогда для нас не будет никаких красных линий», – заявил в эфире телеканала «Аль-Масира» лидер мятежников Малик аль-Хуси. Он обратился к мирным жителям с призывом не приближаться к объектам, которые могут подвергнуться нападению.

20 сентября хуситы заявили, что они прекратят удары по территории Саудовской Аравии при условии, что то же самое сделает Эр-Рияд.