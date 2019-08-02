ИА «Ореанда-Новости». Пользователи портала «Узнай Москву» теперь могут принять участие в маршрутном квесте, посвященным 80-летию ВДНХ. Информацию об этом разместили на официальном сайте мэра Москвы.

Путь будет занимать 1,5 км. Тур был подготовлен выставкой экономических достижений Департамента информационных технологий столицы страны. Ориентиры отображаются на интерактивной карте. Тур и квесты доступны в App Store и Google Play.

Для участия необходимо сделать селфи с роботом «Умный город», выложить это фото в любую социальную сеть с хэштегами # VDNH80, # Smart City и VDNH # SmartCityVDNH. Фотоконкурс проводится до 4 августа включительно, пишет сайт мэра Москвы.