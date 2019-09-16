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Артемий Лебедев составил свой личный рейтинг лучших городов в мире. Город Сатка расположился в этом списке даже выше, чем такие города как Плимут в Англии и бразильский Сальвадор. При определении города дизайнер руководствовался рядом критериев. Среди них: есть ли на территории города водоём, как выглядит природный ландшафт, интересные памятники архитектуры или, например, как местные власти заботятся о сохранности исторических зданий. Впервые Артемий Лебедев посетил город Сатка в 2015 году. Во время своей поездки он ознакомился практически со всеми местами в городе и даже выехал за его окрестности, также Лебедев провёл встречи с местными жителями. В городе Сатка дизайнер сделал много фотографий. После первой поездки Лебедев опубликовал пост, в котором восхитился внешним обликом этого южноуральского города. Артемий Лебедев похвалил архитектуру и промышленные пейзажи, которые характерны для Сатки.

По итогам поездки дизайн-студия Артемия Лебедева приступила к созданию логотипа для города. Ключевым моментом изображения было выбрано озеро под названием Зюраткуль. В графике очертания этого водоёма принято изображать в форме сердца, именно такую форму имеет озеро. В разработанном логотипе Артемий Лебедев использовал серо-голубые и бирюзовые оттенки.

Артемий Лебедев убеждён, что город Сатка имеет огромный туристический потенциал. По этому показателю город превосходит многие города-миллионники, например, Москву, Санкт-Петербург, или признанные по красоте во всём мире Петропавловск-Камчатский или Кострому. Город Сатка лучше, чем Лиссабон, Прага и Гонконг, утверждает Артемий Лебедев.