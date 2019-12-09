Он рассказал, что бывают трёх видов по оплате ЖКХ послабления. Он заявил о предоставлении рассрочки в случае, если в текущем расчетном периоде цена за услугу превышает стоимость за тот же период года прошлого. Рассрочка даётся на 1 год, но за неё возьмут проценты.В основе договорной рассрочки лежит соглашение между управляющей компанией и гражданином, владеющим жильём. В данном случае, хозяину квартиры необходимо написать заявление, указать период, на который ему будет предоставляться рассрочка, и то, что стало причиной, побудившей взять рассрочку.Сухов также рассказал о существовании судебной рассрочки.