09.12.2019, 09:34
Юрист дал совет, как на оплату услуг ЖКХ получить рассрочку
ИА «Ореанда-Новости». Олег Сухов заявил "Российской газете" о том, что в случае, если у собственников не хватает денег на то, чтобы совершить оплату коммунальных услуг, они могут от управляющей компании потребовать рассрочку.
Он рассказал, что бывают трёх видов по оплате ЖКХ послабления. Он заявил о предоставлении рассрочки в случае, если в текущем расчетном периоде цена за услугу превышает стоимость за тот же период года прошлого. Рассрочка даётся на 1 год, но за неё возьмут проценты.
В основе договорной рассрочки лежит соглашение между управляющей компанией и гражданином, владеющим жильём. В данном случае, хозяину квартиры необходимо написать заявление, указать период, на который ему будет предоставляться рассрочка, и то, что стало причиной, побудившей взять рассрочку.
Сухов также рассказал о существовании судебной рассрочки.
Он рассказал, что бывают трёх видов по оплате ЖКХ послабления. Он заявил о предоставлении рассрочки в случае, если в текущем расчетном периоде цена за услугу превышает стоимость за тот же период года прошлого. Рассрочка даётся на 1 год, но за неё возьмут проценты.
В основе договорной рассрочки лежит соглашение между управляющей компанией и гражданином, владеющим жильём. В данном случае, хозяину квартиры необходимо написать заявление, указать период, на который ему будет предоставляться рассрочка, и то, что стало причиной, побудившей взять рассрочку.
Сухов также рассказал о существовании судебной рассрочки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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