ИА «Ореанда-Новости». Президент Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить генпрокурора Юрия Чайку от занимаемой должности, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что такое решение было принято в связи с переходом Чайки на другую работу. Главой Генпрокуратуры станет зампредседатель Следственного комитета РФ Игорь Краснов.



Краснов известен по ряду расследований громких уголовных дел. В частности, он расследовал покушение на Анатолия Чубайса в 2005 году, убийство Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, а также убийство Бориса Немцова.