С подобной инициативой выступил заместитель главы комитета по здравоохранению Федот Тумусов.По словам Тумусова, проблема ВИЧ-инфицированных в нашей стране очень актуальна. В нашей стране проживает более 1 миллиона человек, которые болеют ВИЧ-заболеванием, и примерно 100 россиян ежедневно умирает от СПИДа.Юрий Дудь на своём канале выпустил фильм о ВИЧ-инфицированных людях 11 февраля. За эти 3 дня видео набрало более 10 миллионов просмотров.