14.02.2020, 19:08
Юрий Дудь был приглашён на заседание членов Госдумы
ИА «Ореанда-Новости». Юрий Дудь был приглашён на заседание членов Госдумы по теме «Вопросы законодательного обеспечения профилактики и лечения ВИЧ», которое состоится в следующую пятницу, 21 февраля.
С подобной инициативой выступил заместитель главы комитета по здравоохранению Федот Тумусов. Он уточнил, что на круглом столе будут присутствовать все члены парламентария, а также эксперты, которые участвовали в разработке фильма, и сам Юрий Дудь. По словам Тумусова, проблема ВИЧ-инфицированных в нашей стране очень актуальна. В нашей стране проживает более 1 миллиона человек, которые болеют ВИЧ-заболеванием, и примерно 100 россиян ежедневно умирает от СПИДа.
Юрий Дудь на своём канале выпустил фильм о ВИЧ-инфицированных людях 11 февраля. За эти 3 дня видео набрало более 10 миллионов просмотров.
С подобной инициативой выступил заместитель главы комитета по здравоохранению Федот Тумусов. Он уточнил, что на круглом столе будут присутствовать все члены парламентария, а также эксперты, которые участвовали в разработке фильма, и сам Юрий Дудь. По словам Тумусова, проблема ВИЧ-инфицированных в нашей стране очень актуальна. В нашей стране проживает более 1 миллиона человек, которые болеют ВИЧ-заболеванием, и примерно 100 россиян ежедневно умирает от СПИДа.
Юрий Дудь на своём канале выпустил фильм о ВИЧ-инфицированных людях 11 февраля. За эти 3 дня видео набрало более 10 миллионов просмотров.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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