ИА «Ореанда-Новости». Музыкант Юрий Лоза рассказал о размере своей пенсии, пишет «Вечерняя Москва».



По его словам, он получает 12 тысяч рублей в месяц. Музыкант рассказал, что сначала ему начислили 9 тысяч рублей, но потом пенсию повысили. Лоза пояснил, что основные деньги он получает за музыкальные композиции и тексты. К тому же он периодически участвует в различных проектах.



Ранее ряд известных людей назвали размер своей пенсии. Так, ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая сообщила, что получает 16 тысяч рублей.