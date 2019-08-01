ИА «Ореанда-Новости» Социологи «Левада-центра» в ходе опроса россиян выяснили, что за прошедшие 10 лет количество граждан, доверяющих телевидению, значительно уменьшилось – с 79 % до 54 %.

В то же время и число людей, получающих информацию по телевизору, также снизилось – с 94 % до 72 %. Как видно из результатов, всё же телевидение по-прежнему остаётся главным поставщиком информации для жителей страны. Как и ранее, большинство россиян узнают новости в основном из программ «России 1» и «Первого канала», однако их популярность уменьшилась с 57 % до 48 % и с 72 % до 47 % соответственно всего лишь за год.

Треть россиян указали, что узнают новости из видеоблогов, они обращаются к ним раз в неделю и чаще, а 7 % респондентов делают это каждый день.