По словам руководителя Федеральной налоговой службы по России Михаила Мишустина, с начала года более 330 тысяч граждан зарегистрировались в качестве самозанятых. Общая сумма уплаченного ими налога составила 1,06 миллиарда рублей.Михаил Мишустин отметил, что данные представлены только по 4 регионам России, в которых был запущен пилотный проект о введении налогового режима для самозанятых.