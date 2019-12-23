23.12.2019, 20:14
За 2019 год самозанятые заплатили налог в сумме более 1 миллиарда рублей
ИА «Ореанда-Новости». За 2019 год россияне, зарегистрированные в качестве самозанятых, заплатили налог а бюджет в сумме более 1 миллиарда рублей, сообщает издательство «Ведомости».
По словам руководителя Федеральной налоговой службы по России Михаила Мишустина, с начала года более 330 тысяч граждан зарегистрировались в качестве самозанятых. Общая сумма уплаченного ими налога составила 1,06 миллиарда рублей. Доход от деятельности самозанятых в 2019 году составил более 40 миллиардов рублей.
Михаил Мишустин отметил, что данные представлены только по 4 регионам России, в которых был запущен пилотный проект о введении налогового режима для самозанятых. В следующем году ФНС планирует увеличение суммы уплачиваемых налогов в бюджет, так как количество регионов достигнет 19.
По словам руководителя Федеральной налоговой службы по России Михаила Мишустина, с начала года более 330 тысяч граждан зарегистрировались в качестве самозанятых. Общая сумма уплаченного ими налога составила 1,06 миллиарда рублей. Доход от деятельности самозанятых в 2019 году составил более 40 миллиардов рублей.
Михаил Мишустин отметил, что данные представлены только по 4 регионам России, в которых был запущен пилотный проект о введении налогового режима для самозанятых. В следующем году ФНС планирует увеличение суммы уплачиваемых налогов в бюджет, так как количество регионов достигнет 19.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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