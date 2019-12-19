19.12.2019, 20:17
За 4 года в России увеличилось количество убийств детей собственными родителями
ИА «Ореанда-Новости». За 4 года в России увеличилось количество убийств детей собственными родителями, сообщает начальник управления организации охраны правопорядка МВД России Станислав Колесников.
Заседание представителей Совета по вопросам попечительства в соцсфере было проведено сегодня, 19 декабря. Колесник указал, что по данным за последние 4 года, количество убийств детей увеличилось на 48%. Без летального исхода количество уголовных дел, заведённых на родителей несовершеннолетних детей, возросло на 92%.
В первой половине 2019 года было заведено около 1 тысячи уголовных дел связанных с жестоким обращением с несовершеннолетними.
Заседание представителей Совета по вопросам попечительства в соцсфере было проведено сегодня, 19 декабря. Колесник указал, что по данным за последние 4 года, количество убийств детей увеличилось на 48%. Без летального исхода количество уголовных дел, заведённых на родителей несовершеннолетних детей, возросло на 92%.
В первой половине 2019 года было заведено около 1 тысячи уголовных дел связанных с жестоким обращением с несовершеннолетними.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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