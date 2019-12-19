Заседание представителей Совета по вопросам попечительства в соцсфере было проведено сегодня, 19 декабря.Без летального исхода количество уголовных дел, заведённых на родителей несовершеннолетних детей, возросло на 92%.В первой половине 2019 года было заведено около 1 тысячи уголовных дел связанных с жестоким обращением с несовершеннолетними.