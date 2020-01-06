Основные случаи возгорания были зафиксированы в ночь с 31 декабря прошлого года на 1 января этого года, а также с 1 на 2 января. Сотрудники МЧС тушили балконы, лоджии и частные дома. Также, В Казани пожарные потушили пожал в квартиры пенсионерки. Ей в окно залетела петарда. Три пожара были зафиксированы в Иркутской области, по одному - в Москве, Самаре, Мурманске, Казани и Краснодарском крае.