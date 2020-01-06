06.01.2020, 16:36
За 5 дней нового года было потушено более 10 пожаров от пиротехники
ИА «Ореанда-Новости». За 5 дней нового года было потушено более 10 пожаров, которые возникли в результате неосторожного использования пиротехники, сообщает МЧС России.
Основные случаи возгорания были зафиксированы в ночь с 31 декабря прошлого года на 1 января этого года, а также с 1 на 2 января. Сотрудники МЧС тушили балконы, лоджии и частные дома. Также, В Казани пожарные потушили пожал в квартиры пенсионерки. Ей в окно залетела петарда. Три пожара были зафиксированы в Иркутской области, по одному - в Москве, Самаре, Мурманске, Казани и Краснодарском крае.
Сотрудники МЧС призывают соблюдать правила безопасности при обращении с пиротехникой, так как пострадать может как сам человек, так и близлежащие здания и соседи.
Основные случаи возгорания были зафиксированы в ночь с 31 декабря прошлого года на 1 января этого года, а также с 1 на 2 января. Сотрудники МЧС тушили балконы, лоджии и частные дома. Также, В Казани пожарные потушили пожал в квартиры пенсионерки. Ей в окно залетела петарда. Три пожара были зафиксированы в Иркутской области, по одному - в Москве, Самаре, Мурманске, Казани и Краснодарском крае.
Сотрудники МЧС призывают соблюдать правила безопасности при обращении с пиротехникой, так как пострадать может как сам человек, так и близлежащие здания и соседи.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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