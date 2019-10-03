ИА «Ореанда-Новости» Глава отдела управления по расследованию преступлений, связанных с применением запрещённых средств и методов ведения войны, Следственного комитета России Дмитрий Маньшин сообщил журналистам, что в период с 2014 года сотрудниками ведомства было возбуждено более 280 уголовных дел в связи с преступлениями, совершёнными на территории Донбасса.

К ответственности привлечено 76 человек, в том числе 20 представителей высшего командования украинской армии. Более 20 тысяч человек, в том числе 2 тысяч детей, признаны потерпевшими. В ходе расследований были допрошены 143 тысячи свидетелей.

В июле 2019 года Следственный комитет создал новый интернет-проект «Украина: хроника огненных лет» на своём канале на YouTube. В нём сотрудники правоохранительного ведомства собираются приводить имена подозреваемых и обвиняемых, которые «развязали войну со своим народом».