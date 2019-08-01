ИА «Ореанда-Новости». Авиация Минобороны и МЧС за день смогла потушить пожары на площади 23 тысячи гектаров, пишет «Интерфакс».



Всего на тушение огня были брошены восемь самолётов Ил-76. Завтра равно утром самолёты опять продолжат вылеты. На завтрашний день планируется 20 вылетов.



Накануне президент Владимир Путин поручил Минобороны присоединиться к тушению пожаров в Сибири. Была создана авиационная группировка из 10 самолётов Ил-76 и 10 вертолётов Ми-8. Всего сейчас огнём охвачено около трёх миллионов гектаров леса.