10.01.2020, 13:42
За избиение подчиненной в Астрахани был оштрафован бывший главврач
ИА «Ореанда-Новости» За избиение подчинённой бывший врач областной детской больницы Игорь Ливинсон был оштрафован Астраханским областным судом. О штрафе, наложенном на врача, рассказал РИА Новости представитель суда.
В сентябре произошел в Астраханской областной детской больнице инцидент. В СМИ сообщалось, что Ливинсоном была избита женщина, работающая заведующей консультативной поликлиникой. О том, что послужило причиной данного инцидента, не сообщалось. Как утверждали местные СМИ, конфликт разгорелся якобы по причине необоснованного увольнения женщины.
Позже Ливинсон ушел с занимаемой должности и был исключен "Единой Россией" из своих рядов.
Ливинсону назначила штраф в 20 тысяч рублей по статье о побоях.
В сентябре произошел в Астраханской областной детской больнице инцидент. В СМИ сообщалось, что Ливинсоном была избита женщина, работающая заведующей консультативной поликлиникой. О том, что послужило причиной данного инцидента, не сообщалось. Как утверждали местные СМИ, конфликт разгорелся якобы по причине необоснованного увольнения женщины.
Позже Ливинсон ушел с занимаемой должности и был исключен "Единой Россией" из своих рядов.
Ливинсону назначила штраф в 20 тысяч рублей по статье о побоях.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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