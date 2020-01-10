В сентябре произошел в Астраханской областной детской больнице инцидент. В СМИ сообщалось, что Ливинсоном была избита женщина, работающая заведующей консультативной поликлиникой. О том, что послужило причиной данного инцидента, не сообщалось. Как утверждали местные СМИ, конфликт разгорелся якобы по причине необоснованного увольнения женщины.Ливинсону назначила штраф в 20 тысяч рублей по статье о побоях.