ИА «Ореанда-Новости»Полиция задержала подозреваемого в краже персональных данных клиентов ряда банков, включая Сбербанк, пишет «Коммерсант».

Отмечается, что им оказался сотрудник сотрудником ООО «НСВ» (Национальная служба взысканий).

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Установлено, что он живёт в Волгограде и работал под псевдонимом «Антон 2131».

Ранее стало известно, что на чёрном рынке опять продают персональные данные клиентов Сбербанка. Всего в нелегальную базу попали около миллиона строк. В Сбербанке факт утечки отрицают.