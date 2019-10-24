ИА «Ореанда-Новости». Полиция задержала подозреваемого в краже персональных данных клиентов ряда банков, включая Сбербанк, пишет «Коммерсант».



Отмечается, что им оказался сотрудник сотрудником ООО «НСВ» (Национальная служба взысканий).



В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Установлено, что он живёт в Волгограде и работал под псевдонимом «Антон 2131».



Ранее стало известно, что на чёрном рынке опять продают персональные данные клиентов Сбербанка. Всего в нелегальную базу попали около миллиона строк. В Сбербанке факт утечки отрицают.