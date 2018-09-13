ИА «Ореанда-Новости». За курение вблизи подъездов многоквартирных жилых домов предлагают ввести наказание в виде штрафа, соответствующий законопроект уже внесли на рассмотрение в Госдуму. По данным «Парламентской газеты», нарушение этого правила повлечет за собой штраф в размере от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей.



Инициаторами законопроекта о штрафах за курение возле подъездов домов стали шесть человек: сенаторы Александр Варфоломеев, Татьяна Кусайко, Лариса Тюрина, Анна Отке, Татьяна Лебедева и Эдуард Исаков.

Их законопроект вносит поправки в статью 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

По мнению авторов проекта, в концепцию антитабачного закона от 2013 года закреплен запрет на курение внутри многоквартирных зданий, но при этом существующая норма не учитывает придомовые территории, но практика курения у входа в подъезды широко распространена.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «граждане, проживающие в подъезде, в том числе дети, пожилые граждане, вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома.

Законопроект устанавливает штраф за курение на расстоянии ближе 15 метров от входов в подъезды. Авторы предлагают в качестве наказания назначить сумму размере от 500 до 1,5 тыс. рублей.

Госдума рассмотрит документ в первом чтении уже сегодня, 13 сентября.

Напомним, согласно действующему законодательству, сейчас в России запрещено курить в больницах, поликлиниках, школах, вузах, магазинах, детских площадках, подъездах, лифтах, чердаках, подвалах, ресторанах, кафе, вокзалах и аэропортах.

Законопроект о запрете курения вблизи подъездов не новый, его в прошлом году сенаторы уже вносили на рассмотрение, однако правительство не поддержало инициативу, отметив, что «предлагаемое расстояние в десять метров ничем не обосновано».

В сентябре министерство транспорта высказалось в пользу создания помещений для курения в чистых зонах аэропортов Москвы.