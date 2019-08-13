ИА "Ореанда-Новости" Ужесточение штрафных санкций ожидает те компании и предприятия, которые предоставят Федеральной службе государственной статистики (Росстат) заведомо ложные сведения или вообще не предоставят. С такой инициативой выступило Министерство экономического развития Российской Федерации.

Стоит отметить, что в настоящее время, согласно российскому законодательству, срок давности привлечения к административной ответственности составляет два месяца. В течение этого срока сотрудники Росстата занимаются рассмотрением дел, в которых выявлены факты правонарушения. Однако, практика показывает, что двух месяцев бывает недостаточно, чтобы полностью проанализировать сложившуюся ситуацию. Росстату необходимо произвести дополнительный анализ имеющихся сведений или собрать дополнительные отчёты. Пока Росстат занимается выяснением правонарушения, срок в два месяца чаще всего проходит. Соответственно, привлечь кого-либо после истечения вышеуказанного срока уже не предоставляется возможным. Федеральная служба государственной статистики предлагает увеличить этот срок до двух лет.

В настоящий момент Министерство экономического развития России уже подготовило соответствующий пакет изменений в действующий Кодекс об административных правонарушениях. Привлечению к административной ответственности подлежат должностные лица, которые предоставили в Росстат ложные сведения в первый раз. Если изменения в Кодекс вступят в силу, то наказывать будут и за непредоставленные данные и за несоблюдение сроков предоставления.

По информации, предоставленной директором Центра конъюнктурных исследований научно-исследовательского учреждения «Высшая школа экономики» Георгием Остапковичем, неверные сведения или их полное непредоставление ставят под угрозу оптимальное развитие государства , так как отсутствует достоверная статистическая информация.



