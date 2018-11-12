12.11.2018, 16:42
За неуплату налогов будут лишать водительских прав
ИА «Ореанда-Новости». Судебные приставы хотят ограничивать в управлении автомобилем тех граждан, которые имеют задолженность по налогам. Такое предложение высказал глава Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.
По мнению Аристова, сегодня в мире развивается тенденция по усилению мер косвенного принуждения. «Мы должны как-то стимулировать превентивно должника выполнять свои обязательства по долгам», - цитирует ТАСС руководителя ФССП. Аристов отметил, что надо привлечь экспертов и развивать этот институт и в России. Одним из первых шагов по направлению к этому глава ФССП назвал как раз временное ограничение должника по управлению автомобилем.
Он подчеркнул, что в 2018 году приставы применили такую меру в 300 тысячах исполнительных производств, в которых такая возможность была предусмотрена. Всего с помощью отстранения от управления транспортным средством на девять месяцев получилось взыскать с должников свыше 4 миллиардов рублей.
Кроме того, Аристов рассказал и про другие меры воздействия на должников. Так, количество граждан России, которым временно нельзя выезжать за границу из-за долгов, выросло за год до 6 миллионов человек. Это, по словам главы ФССП, на 62% больше, чем в прошлом году. Отмечается, что только по алиментам должники погасили задолженность на 5 миллиардов рублей, чтобы выехать за рубеж. А всего, как рассказал Аристов, общая сумма, которую взыскали приставы, увеличилась на 18 миллиардов рублей и составила 485 миллиард рублей.
Ранее стало известно, что приставам предложили изымать у злостных неплательщиков алиментов жильё, даже если оно единственное. С такой инициативой выступили сами россияне, принимая участие в опросе на сайте Службы судебных приставов. Кроме того, приставам также предложили принудительно ставить должников по алиментам на учет в центры занятости. При этом участники опроса предложили закрепить эту обязанность на законодательном уровне. В ФССП отметили, что сегодня на каждого 33-го алиментщика заведено уголовное дело за неуплату, на каждого 16-го – административное.
По мнению Аристова, сегодня в мире развивается тенденция по усилению мер косвенного принуждения. «Мы должны как-то стимулировать превентивно должника выполнять свои обязательства по долгам», - цитирует ТАСС руководителя ФССП. Аристов отметил, что надо привлечь экспертов и развивать этот институт и в России. Одним из первых шагов по направлению к этому глава ФССП назвал как раз временное ограничение должника по управлению автомобилем.
Он подчеркнул, что в 2018 году приставы применили такую меру в 300 тысячах исполнительных производств, в которых такая возможность была предусмотрена. Всего с помощью отстранения от управления транспортным средством на девять месяцев получилось взыскать с должников свыше 4 миллиардов рублей.
Кроме того, Аристов рассказал и про другие меры воздействия на должников. Так, количество граждан России, которым временно нельзя выезжать за границу из-за долгов, выросло за год до 6 миллионов человек. Это, по словам главы ФССП, на 62% больше, чем в прошлом году. Отмечается, что только по алиментам должники погасили задолженность на 5 миллиардов рублей, чтобы выехать за рубеж. А всего, как рассказал Аристов, общая сумма, которую взыскали приставы, увеличилась на 18 миллиардов рублей и составила 485 миллиард рублей.
Ранее стало известно, что приставам предложили изымать у злостных неплательщиков алиментов жильё, даже если оно единственное. С такой инициативой выступили сами россияне, принимая участие в опросе на сайте Службы судебных приставов. Кроме того, приставам также предложили принудительно ставить должников по алиментам на учет в центры занятости. При этом участники опроса предложили закрепить эту обязанность на законодательном уровне. В ФССП отметили, что сегодня на каждого 33-го алиментщика заведено уголовное дело за неуплату, на каждого 16-го – административное.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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