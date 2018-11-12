По мнению Аристова, сегодня в мире развивается тенденция по усилению мер косвенного принуждения. «Мы должны как-то стимулировать превентивно должника выполнять свои обязательства по долгам», - цитирует ТАСС руководителя ФССП. Аристов отметил, что надо привлечь экспертов и развивать этот институт и в России. Одним из первых шагов по направлению к этому глава ФССП назвал как раз временное ограничение должника по управлению автомобилем.Он подчеркнул, что, в которых такая возможность была предусмотрена.Кроме того, Аристов рассказал и про другие меры воздействия на должников. Так,. Это, по словам главы ФССП, на 62% больше, чем в прошлом году. Отмечается, что только по алиментам должники погасили задолженность на 5 миллиардов рублей, чтобы выехать за рубеж. А всего, как рассказал Аристов,Ранее стало известно, что приставам предложили изымать у злостных неплательщиков алиментов жильё, даже если оно единственное. С такой инициативой выступили сами россияне, принимая участие в опросе на сайте Службы судебных приставов. Кроме того, приставам также предложили принудительно ставить должников по алиментам на учет в центры занятости. При этом участники опроса предложили закрепить эту обязанность на законодательном уровне. В ФССП отметили, что сегодня на каждого 33-го алиментщика заведено уголовное дело за неуплату, на каждого 16-го – административное.