Соответствующая информация появилась на сайте государственных закупок.

В настоящее время севастопольская прокуратура занята поиском подрядчика, который бы взялся за возведение этого строительного объекта. Новое здание должно располагаться по адресу: улица Советская, дом 37. На сайте российских государственных закупок указана и стартовая стоимость работ по строительству здания – свыше восьмидесяти двух миллионов рублей готова потратить прокуратура.

На соответствующем сайте оговорены и условия будущего государственного контракта. Общая площадь нового здания составляет свыше одной тысячи квадратных метров. Здание подразумевает и прилегающую к нему территорию, площадь которой равняется семистам квадратным метрам. Здание, расположенное по улице Советская города Севастополя должно обладать автомобильной стоянкой подземного типа. Стоимость объекта капитального строительства составляет 82 413 900 рублей.

К аукционному лоту приложена и документация, среди которой есть разрешение на строительство. Его выдал городской департамент архитектуры и градостроительства. Оно подразумевает не только строительство, но и реконструкцию капитальных и линейных объектов, а также проведение работ по сохранению объекта культурного наследия.

В настоящее время севастопольская прокуратура базируется по адресу: улица Людмилы Павличенко, дом 1. Здание расположено недалеко от места строительства будущего нового места расположения прокуратуры – данная улица примыкает к Советской улице.