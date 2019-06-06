По её словам, пять лет назад количество абортов составляло более 881 тысячи, а в 2018 году - 567 тысяч.

Она также отметила, что число абортов, сделанных по желанию женщины, сейчас составляет 294 тысяч, а в 2013 году - 582 тысячи.

Однако, по словам Яковлевой, проблему с демографией нельзя решить, запретив аборты. Так как запрет на прерывание беременности повлечёт за собой увеличение смертности среди матерей и младенцев, что негативно скажется на общей продолжительности жизни в России.