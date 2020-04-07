ИА «Ореанда-Новости». В России за последние сутки зафиксировали 1 154 случая заражения COVID-19. Таким образом, общее количество заболевших достигло 7 497 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что до 81 увеличилось количество регионов, в которых зарегистрированы заразившиеся коронавирусом. Пока что подтверждённых случаев заражения нет только в Ненецком автономном округе, Туве, Республике Алтай и на Чукотке. Наибольшее количество заболевших зафиксировано в Москве. В столице за сутки подтвердили 697 случаев заражения.

За сутки скончались 11 человек. Всего за весь период число летальных исходов составляет 58. Из больниц выписано 88 человек, успешно победивших болезнь. Число выздоровевших достигло 494 человек.