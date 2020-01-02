Компенсация связана с присвоением статуса незаконного приобретения квартиры или дома.Гражданин должен указать или сумму реальных затрат, или кадастровую стоимость приобретённого жилья.В суд необходимо будет обратиться спустя 6 месяцев после того, как как продавец не возместил нанесённый ущерб. Максимальный срок обращения - 3 года.