02.01.2020, 18:15
За утраченную недвижимость с 2020 года можно получить компенсацию
ИА «Ореанда-Новости». За утраченную недвижимость с 2020 года можно получить государственную компенсацию, сообщает издательство «Российская газета».
Компенсация связана с присвоением статуса незаконного приобретения квартиры или дома. Если жильё было куплено на вторичном рынке и имеет криминальную историю или право проживания в нём третьих лиц, то россиянин может обратиться в суд за получением суммы ущерба. Гражданин должен указать или сумму реальных затрат, или кадастровую стоимость приобретённого жилья.
В суд необходимо будет обратиться спустя 6 месяцев после того, как как продавец не возместил нанесённый ущерб. Максимальный срок обращения - 3 года.
Компенсация связана с присвоением статуса незаконного приобретения квартиры или дома. Если жильё было куплено на вторичном рынке и имеет криминальную историю или право проживания в нём третьих лиц, то россиянин может обратиться в суд за получением суммы ущерба. Гражданин должен указать или сумму реальных затрат, или кадастровую стоимость приобретённого жилья.
В суд необходимо будет обратиться спустя 6 месяцев после того, как как продавец не возместил нанесённый ущерб. Максимальный срок обращения - 3 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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