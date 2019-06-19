ИА «Ореанда-Новости» Варианты заданий для единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) могут стать индивидуальными для каждого выпускника. Об этом пишет издание «Известия» со ссылкой на данные доклада правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.

В документе, как об основной задаче, говорится о переводе экзаменов в компьютерный формат. Это позволит генерировать индивидуальные варианты заданий автоматически.

Предполагается, что такие нововведения помогут решить вопрос со списыванием, а также снизят волну критики в сторону подобной формы итоговой проверки знаний. «Известия» отмечают, что подобные технологии могут применяться также для генерирования заданий на школьных олимпиадах.