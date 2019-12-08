Имя задержанного названо не было. Известно лишь, что ему 43 года.ДТП случилось 7 ноября вечером. Выезжавшим с прилегающей территории на улице Горького водителем, управляющим автомобилем Toyota, была пересечена встречная полоса. Создавший помехи для движения других автомобилей водитель затем столкнулся с припаркованной машиной марки Audi. После этого водитель автомобиля Toyota выехал на тротуар и совершил наезд на группу пешеходов, среди которых были и школьники. Пострадали 11 детей, их учитель и мама одной из учащихся.