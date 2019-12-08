08.12.2019, 07:54
Задержали человека, подозреваемого в совершении в Нижнем Новгороде ДТП с детьми
ИА «Ореанда-Новости». В материале Следственного комитета, размещенном на сайте ведомства, заявлено о задержании предполагаемого виновника смертельного ДТП, произошедшего в Нижнем Новгороде.
Имя задержанного названо не было. Известно лишь, что ему 43 года.
ДТП случилось 7 ноября вечером. Выезжавшим с прилегающей территории на улице Горького водителем, управляющим автомобилем Toyota, была пересечена встречная полоса. Создавший помехи для движения других автомобилей водитель затем столкнулся с припаркованной машиной марки Audi. После этого водитель автомобиля Toyota выехал на тротуар и совершил наезд на группу пешеходов, среди которых были и школьники. Пострадали 11 детей, их учитель и мама одной из учащихся.
Имя задержанного названо не было. Известно лишь, что ему 43 года.
ДТП случилось 7 ноября вечером. Выезжавшим с прилегающей территории на улице Горького водителем, управляющим автомобилем Toyota, была пересечена встречная полоса. Создавший помехи для движения других автомобилей водитель затем столкнулся с припаркованной машиной марки Audi. После этого водитель автомобиля Toyota выехал на тротуар и совершил наезд на группу пешеходов, среди которых были и школьники. Пострадали 11 детей, их учитель и мама одной из учащихся.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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