ОРЕАНДА-НОВОСТИ. После столкновения катамарана с баржей на Волге, недалеко от Волгограда, следователи задержали человека, который является владельцем лодочной станции.

В следственном комитете объяснили, что именно он не помешал тому, чтобы катамаран без документов, навигационных огней и с превышенным количеством пассажиров вошёл в акваторию Волги. В Следкоме посчитали, что он имеет некоторое отношение к столкновению судов, где погибло больше десяти человек.

Сейчас 47-летний мужчина, генеральный директор предприятия «Пристань», находится в южном управлении на транспорте в Следственном комитете.

Напомним все нюансы, которые выяснили следователи. При столкновении с баржей, идущей перпендикулярно, в тёмное время суток (около десяти часов вечера) катамаран перевернуло. Люди стали выпрыгивать из него. В результате из шестнадцати пассажиров спасатели мёртвыми нашли большую часть – 11 человек. Спаслись только пятеро.

Следователи сразу заявили, что виновным в этой ситуации является владелец и управляющий катамараном – это один и тот же человек. Он в тот момент был пьян. Его действия стали причиной трагедии. Ведь в момент приближения к барже, капитан никак не реагировал, хотя баржа издавала сигналы – световые и звуковые.

Судмедэкспертиза показала, что капитан в этот момент находился в средней степени опьянения – 2,17 промилле обнаружили в его крови. Эксперты говорят, что сильная стадия начинается с двух с половиной промилле.

При этом катамаран и вовсе не мог перевозить пассажиров, так как прав на это не было, потому что отсутствовали спасательные жилеты. А судно не было зарегистрировано в инспекции после покупки у прежнего владельца.

Семьи погибших при такой ситуации даже не смогут получить страховые выплаты.

Сообщается, что дело контролируют в центральном управлении Следственного комитета страны.



