ИА «Ореанда-Новости». В Махачкале полиция задержала бывшего вице-президента футбольного клуба «Анжи» Махи Идрисова, пишет «МК».



Полицейские провели у него дома обыск, в результате которого нашли оружие и деньги. Отмечается, что причиной следственных действий стало то, что компания, которая связана с Идрисовым, могла разводить нефть высокого качества неизвестными присадками перед перепродажей.



Идрисова назначили на должность вице-президента махачкалинского «Анжи» весной 2017 года.