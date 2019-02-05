Экс-градоначальника подозревают по по ч. 2 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1 ст. 292 УК (служебный подлог), ч. 3 ст. 160 УК (хищение чужого имущества, вверенного виновному, — три эпизода).Правоохранители считают, что Мухин заключил контракты на строительство трёх жилых домов в рамках государственной региональной программы. Однако дома не были построены в срок. В Следственном комитете подчёркивают, что экс-мэр не предпринял никаких мер, чтобы расторгнуть договоры со строителями.Ещё один эпизод, по которому подозревают Мухина, связан с махинациями в отчётах. Так, по версии следствия, экс-мэр, создавая «видимость успешности профессиональной деятельности», подписал отчёт об успешном окончании строительства и исполнении региональной адресной программы. Мухин указал, что строительство закончено, а деньги были полностью потрачены на проект.. В сообщении ведомства сказано, что скоро Мухину предъявят обвинения и изберут меру пресечения.. В России Толкачеву обвиняют в хищении 24 миллионов рублей, на неё заведено шесть уголовных дел. В ближайшее время её экстрадируют в Россию.Сообщается, что Толкачева была главой города всего год – с 2010 по 2011 год. После того как на неё завели уголовное дело, она скрывалась в Азербайджане. В России у неё осталось имущество на 107 миллионов рублей. Оно было арестовано.