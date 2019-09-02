ИА «Ореанда-Новости». Новый фигурант появился в деле об организации массовых беспорядков на несанкционированном митинге 27 июля, пишет «Коммерсант» со ссылкой на портал «ОВД-Инфо».



Отмечается, что был задержан мужчина по имени Эдуард. Фамилия задержанного пока неизвестна. Сейчас он находится в СИЗО, ему вменяют насилие в отношении представителя власти.



Напомним, несогласованный митинг прошёл в столице 27 июля. Акция протеста проходила в поддержку кандидатов в Мосгордуму, которых не допустили на выборы. Во время митинга было задержано более тысячи человек.