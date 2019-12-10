ИА «Ореанда-Новости». В «Метрострое» сообщили, что генерального директора компании Николая Александрова задержали, он ожидает предъявления обвинения, пишет «Интерфакс».



Отмечается, что Александрова не было на работе 9 и 10 декабря. Сейчас, по данным компании, он ожидает избрания меры пресечения. При этом с чем связано задержание не сообщается.



В компании призвали не делать никаких выводов до официального решения суда.