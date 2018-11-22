ИА «Ореанда-Новости». Бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева задержали на 48 часов по делу о взятках, а ранее его уволили с воинской службы, сообщает источник ТАСС.

Начальник главного управления по работе с личным составом Минобороны, полковника Михаила Барышева арестовали в связи с подозрением о получении взятки при организации III зимних Всемирных военных игр в Сочи. Сообщается, что он также лишился своей должности в военном ведомстве – около недели назад. Ранее он трудился в должности начальника ЦСКА. Задержание связано с его деятельностью в ЦСКА.

Он был задержан у себя дома в Москве. Летом также стало известно, что бывший заместитель начальника ЦСКА Андрей Хамазин и начальник автомобильной службы ЦСКА Юрий Муханов были арестованы в рамках уголовного дела о мошенничестве.

По данным РБК, Барышева задержали по подозрению в трёх эпизодах получения взяток от коммерсантов на сумму более 20 миллионов рублей. Денежное вознаграждение он получил за обеспечение в проведении военных Игр в 2017 году, рассказал источник, знакомый с ходом следствия. Показания на него дал бывший заместитель по ЦСКА, добавил источник в Министерстве обороны.

Барышев и его бывший заместитель Андрей Хамазин находятся под следствием.

РБК попробовал дозвониться до Барышева по номеру его мобильного телефона, однако этого сделать не удалось – всё время срабатывал автоответчик, сообщивший, что «номер не используется».

В Главном военном следственном управлении СКР также на данный момент не комментируют ситуацию с расследованием в отношении бывшего начальника ЦСК.

Напомним, в 2017 году в России состоялись Зимние Всемирные военные игры, ранее их в России не проводили. До этого момента соревнования принимали Италия и Франция. Организатором Игр выступал ЦСКА.В соревнованиях приняли участие около1000 военных-спортсменов из 26 стран. Они разыграли комплекты медалей в семи видах спорта. Игры «завершились безоговорочной победой сборной России», сказано на официальном сайте. На втором месте оказались итальянские военнослужащие, третьими стали французы.