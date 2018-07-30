



ИА «Ореанда-Новости» . В воскресенье был задержан очередной фигурант дела о хищении сотрудниками научно-производственного объединения им. С. А. Лавочкина денежных средств государственной корпорации «Роскосмос».

Сообщается, что председатель адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игорь Третьяков был задержан в Москве в аэропорту Шереметьево.



По данным информационного агентства «Интерфакс», Игоря Третьякова задержали после того, как он с супругой прилетел из Иркутска, где находился в отпуске. После начала расследования в рамках уголовного дела адвокат был объявлен в федеральный розыск. Компания адвоката распространила сообщение, что её глава находится в отпуске на озере Байкал, а не сбежал от преследования сотрудниками правоохранительных органов в рамках расследования.



Сам же задержанный сообщил, что готов сотрудничать и предоставить следователям интересующую их информацию. Игорь Третьяков сказал, что сотрудники Следственного комитета с ним лично не связывались, пока он находился в отпуске.





Напомним, что 26 июля стало известно, что Следственный комитет России начал расследование дела в отношении директора научно-производственного объединения им. С. А. Лавочкина Сергея Лемешевского, руководителя дирекции правового обеспечения объединения Екатерины Аверьяновой и адвоката компании Игоря Треьякова.



Следователи инкриминируют им хищение денежных средств корпорации «Роскосмос». В результате мошеннических действий руководства научно-производственного объединения 330 миллионов рублей государственной корпорации было присвоено НПО. Лемешевский и Аверьянова занимались заключением договоров на оказание юридических услуг фирмой «Третьяков и партнеры».



За два года оказания этих услуг компания получила от НПО им. С. А. Лавочкина 330 миллионов рублей, хотя по факту всеми юридическими вопросами занимались штатные специалисты юридической службы НПО.





Сергей Лемешевский и Екатерина Аверьянова 26 июля решением Бабушкинского суда Москвы были помещены под стражу сроком на два месяца, пока идёт расследование данного уголовного дела.



Задержанные своей вины не признают.



Теперь уже бывший глава научно-производственного объединения им. С. А. Лавочкина сообщил, что обвинения в его адрес являются местью госкорпорации «Роскосмос» за проигранные суды НПО. По словам Сергея Лемешевского, в 2015 году корпорация предъявила научно-производственному объединению претензии на 5,7 миллиарда рублей. Юристы объединения проиграли суды «Роскосмосу», и тогда руководство НПО обратилось в стороннюю юридическую фирму. Благодаря действиям сотрудников адвокатской конторы иски госкорпорации «Роскосмос» были удовлетворены только на 76 миллионов рублей, что составило 1,3 % от предполагаемых убытков. НПО им. С. А. Лавочкина осталось на плаву, а гонорары частных адвокатов составили несколько процентов от суммы, на которую был удовлетворён иск. Сейчас следствие разбирается во всех деталях дела.