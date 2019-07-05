ИА «Ореанда-Новости» Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) сообщил о задержании российского гражданина, подозреваемого в государственной измене.

«4 июля в рамках возбужденного по ст. 275 УК РФ (государственная измена) уголовного дела задержан гражданин Российской Федерации Александр Воробьёв, подозреваемый в совершении государственной измены», – сообщили представители ведомства журналистам. При этом сведений о месте работы задержанного и об обстоятельствах совершённого преступления не было приведено. Сотрудники ФСБ осуществляют следственные действия.

Статья 275 Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.