ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники Министерства внутренних дел России задержали подозреваемого в убийстве сотрудника полиции в московском метро на станции «Курская». Мужчину отыскали по приметам.



О том, что подозреваемого в убийстве полицейского задержали, сообщают российские информагентства, ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел. Известно, что мужчину доставили в отделение полиции, однако его имя не разглашается.

«Столичными полицейскими был задержан подозреваемый в причинении смертельного ранения сотруднику полиции на станции метро «Курская», — цитирует пресс-служба МВД слова официального представителя Ирины Волк.

Дело в том, что накануне, в ночь с воскресенья на понедельник в московском метро произошло убийство – полицейского застрелили в голову в туалете на станции «Курская».

Известно, что постовой полицейский задержал подозрительного мужчину для проверки документов. Он повёл его в туалет, но, когда сотрудник полиции заходил вслед за ним в уборную, преступник застрелил его в голову. Сам убийца скрылся с места убийства, силовик погиб на месте от полученного огнестрельного ранения. Следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Погибшим оказался сотрудник 4-го отдела на Московском метрополитене. Когда он остановил подозрительного мужчину, то попросился в туалет. Так как мужчина долго не выходил из уборной, полицейский пошёл за ним, где и был застрелен. При этом мужчина был застрелен в голову оружием злоумышленника, табельное оружие преступник не тронул, пишет ТАСС.

После этого уборщик обнаружил полицейского уже мёртвого на полу в туалете.



Ранее сообщал «Интерфакс» писал, ссылаясь на слова источника, что нападавшему удалось завладеть табельным оружием полицейского и скрыться с ним с места преступления. Однако эта информация не подтвердилась. Оружие полицейского нашли на месте преступления, написал ТАСС. Позже эту же информацию сообщил и другой источник «Интерфакса».



Чтобы найти преступника, полиция ввела план «Сирена», по приметам подозреваемого нашли. В полиции публиковали примета подозреваемого: мужчина кавказской или азиатской внешности, на вид около 40–45 лет, ростом 160–165 см и плотного телосложения. ​



Погибшему полицейскому исполнилось 23 года. Он собирался увольняться со службы в правоохранительных органах. У него остались супруга и маленький ребенок, пишет РЕН-ТВ.





