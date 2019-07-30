ИА «Ореанда-Новости». Правоохранители задержали ректора Дагестанского государственного университета, депутата Народного собрания республики Муртазали Рабаданова, пишет ТАСС со ссылкой на источник.



Сообщается, что Рабаданова задержали в его же доме сегодня утром. После чего его доставили в ФСБ. Кроме того, в его доме и на роботе прошли обыски.



Источник издания сообщил, что следственные мероприятия связаны с тем, что Рабаданов, будучи ранее врио мэра Махачкалы, незаконно выделял земельные участки.



Рабаданов занимал пост врио мэра Махаскалы с 2013 по 2014 год. С 2007 года он возглавляет Дагестанский госуниверситет.